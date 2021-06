Meld je aan voor de gratis livestream: Actualiteitendebat: Europese belastingen - 'Wie gaat dat betalen?' op maandag 28 juni

vrijdag 4 juni 2021 , 15:05

Bron: Europees Parlement

DEN HAAG (PDC) - Op maandag 28 juni organiseert het Montesquieu Instituut om 17:15 uur een debat over Europese belastingen. Centraal in het debat staat de vraag hoe de Europese Unie de ambitieuze plannen voor de aanpak van het klimaat, de coronacrisis en big tech wil gaan financiëren.

Het panel voor het Actualiteitendebat bestaat momenteel uit hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek (Universiteit Leiden), die het debat zal inleiden, en journalist Laurens Berentsen (Het Financieele Dagblad). Het debat wordt gemodereerd door Marleen de Rooy.

Dit debat vindt plaats in Nieuwspoort en wordt via een livestream uitgezonden. Uw aanmelding dient als registratie en biedt ons de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de aanloop naar het debat. Op de dag van het debat stuurt het Montesquieu Instituut de link naar de livestream naar uw e-mailadres.

Bron: Montesquieu Instituut

