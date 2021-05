Hofvijver mei 2021: Toch een grotere Tweede Kamer?

maandag 31 mei 2021 , 13:00

Bron: Arend van Dam

DEN HAAG (PDC) - Om de werkdruk op het Binnenhof te verlichten - als remedie tegen een burn out van politici - zijn er verschillende mogelijkheden. In het mei-nummer van de Hofvijver heeft het

Montesquieu Instituut er enkele in kaart gebracht. Toch een grotere Tweede Kamer? Een andere rolopvatting van Kamerleden? Of meer ondersteuning? De redactie dook de archieven in om verschillende oplossingen uit eerdere edities onder het voetlicht te brengen.

Verder besteedt deze Hofvijver uitgebreid aandacht aan het naderende vertrek van bondskanselier Angela Merkel. Hierbij blikt Wiebke Pittlik van het Duitsland Instituut vooruit op de vraag wat Duitsland de komende maanden te wachten staat. Jan Werts kijkt juist terug en reflecteert op de 16 jaar waarin Merkel de politiek in Europa domineerde. Daarnaast analyseert Rob de Wijk de positie van Europa in verhouding tot andere supermachten zoals de VS, Rusland en China, en beschouwt Harald Hendrix de eerste 100 dagen van Mario Draghi als premier van Italie.

Daarnaast is er deze maand een speciale rubriek over Haagse journalistiek, waarin de rol van de media in de Haagse incidentenpolitiek wordt belicht. Mark Kranenburg (journalistiek perspectief), Philip van Praag (wetenschappelijk perspectief) en Femke Merel van Kooten-Arissen (politiek perspectief) gaan in op de vraag: Is de politieke journalistiek deel van de oplossing of van het probleem? Een verzameling van reflectie en zelfreflectie.

Dat en nog veel meer in de nieuwe editie van de Hofvijver.

