Europeanen protesteren in Brussel tegen het coronabeleid

zaterdag 29 mei 2021 , 19:52

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Enkele honderden Nederlanders hebben hun strijd tegen het coronabeleid zaterdag verlegd naar Brussel. Ze kwamen met Belgen en andere Europeanen bijeen in een Brussels stadsbos en trokken vervolgens naar de Europese instellingen. Met voorman Willem Engel in de voorste gelederen, die opnieuw de liefde predikte en grapte over zijn twittergekibbel met de Belgische viroloog Marc Van Ranst.

De organisatoren mikten op 40.000 demonstranten uit heel Europa, maar het bleef zaterdag naar schatting bij enkele duizenden. Belgen, Fransen, Spanjaarden, een enkele Pool en vooral veel Nederlanders, zoals Dordtenaar Marcel Ekel. "Dat is wel jammer, dat we vooral Nederlanders treffen. We hoopten dat we vandaag ons konden verbinden met verzetsbewegingen uit andere Europese landen."

Na een tocht door de Belgische hoofdstad met wapperende banieren vol hartjes, vredestekens en leuzen tegen Rutte wilden de demonstranten bijeenkomen op het plein tussen de bestuursgebouwen van de Europese Unie. Maar dat vond de politie te veel van het goede. Even dreigde wat grimmigheid en trokken agenten de pepperspraybus. Maar onder het scanderen van "Wij zijn vreedzaam" dropen de coronasceptici af.

Het was ze ook eigenlijk niet om de aandacht van Europese politici te doen, legt Ekel uit. "Van politici verwachten we niet veel. Het moet van onderop komen." Het is dan ook eigenlijk stomtoevallig dat Brussel was uitgekozen voor de Europese toogdag, zegt de Rotterdamse Lydia. Volgende maand misschien in Oostenrijk of zo."

Naar de komst van de coronasceptici was de afgelopen dagen in Brussel met spanning uitgekeken. Ze hadden afgesproken in het Ter Kamerenbos, het Brusselse stadsbos waar een clandestien anti-lockdownfestival al meermaals uitmondde in rellen. Uitgerekend de organisatoren van die La Boum-festivals wilden er ook deze zaterdag weer een feestje houden. En dan waren er nog de aanhangers van de voortvluchtige extreemrechtse militair Jürgen Conings die in Brussel de straat op wilden om hem hun steun te betuigen.

Wanklanken, laat staan botsingen met de massaal aanwezige politie, blijven zaterdag echter nagenoeg uit. Er klapt een enkel rotje, maar betogers speuren onmiddellijk boos naar de dader. "Dat is van de politie", meent Marcels vriendin. "Die proberen geweld uit te lokken."

