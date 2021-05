Europese Commissie in actie tegen TikTok om verborgen reclame voor kinderen

vrijdag 28 mei 2021 , 16:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie onderneemt actie tegen filmpjesapp TikTok naar aanleiding van consumentenklachten over verborgen marketing en agressieve reclametechnieken die zijn gericht op kinderen. Brussel wil dat het bedrijf zijn beleid en commerciële praktijken aanpast en zich houdt aan EU-regels voor consumentenbescherming.

Het dagelijks EU-bestuur is daarom een "formele dialoog" begonnen met het populaire platform. TikTok krijgt een maand de tijd om de kwestie met de commissie en de Europese consumentenautoriteiten te bespreken en tot een bevredigende oplossing te komen. De overkoepelende Europese consumentenorganisatie BEUC had na klachten over de advertentiepraktijken van TikTok uit verschillende landen eerder dit jaar duidelijk gemaakt dat er iets aan de hand is.

EU-commissaris Didier Reynders (Justitie): "De huidige pandemie heeft verder digitalisatie versneld. Dat geeft nieuwe mogelijkheden maar brengt ook nieuwe risico's mee, vooral voor kwetsbare consumenten. In de EU is het verboden om zich op kinderen en minderjarigen te richten met verkapte reclames, zoals een spandoek of vlag in video's."

