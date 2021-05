EU verlengt sancties tegen Syrië met een jaar

donderdag 27 mei 2021 , 18:31

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verlengt haar sancties tegen het regime in Syrië met een jaar, tot 1 juni 2022. Dat is besloten vanwege de aanhoudende onderdrukking van het volk. Er staan 283 personen op de sanctielijst en 70 organisaties. Het besluit is genomen een dag na presidentsverkiezingen in het land.

De sancties werden in 2011 ingesteld als antwoord op de gewelddadige onderdrukking door president Bashar al-Assad en zijn volgelingen. De lijst wordt steeds bijgewerkt. Zo zijn er nu vijf personen afgehaald die recent zijn overleden. De strafmaatregelen betekenen onder meer dat er een inreisverbod voor de EU geldt en dat Europese tegoeden zijn bevroren. Onder de gestraften zijn niet alleen ministers, maar ook zakenlieden die aanschurken tegen het regime en fortuin maken in de oorlogseconomie.

Daarnaast heeft de EU onder meer ook een importverbod op olie uit het land en mogen bepaalde apparatuur en technologie die voor onderdrukking of het controleren door de staat van internet of telefoon kunnen worden gebruikt, niet uit de EU naar het land worden geëxporteerd.

Het is vrijwel zeker dat Assad wordt herkozen en aan een vierde termijn van zeven jaar mag beginnen.

