Rusland weigert sommige Europese vluchten die Wit-Rusland mijden

WENEN (ANP) - Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben gemeld dat Rusland geen toestemming geeft voor vluchten die het luchtruim van bondgenoot Wit-Rusland mijden. Austrian Airlines liet donderdag weten dat een vlucht van Wenen naar Moskou moest worden geannuleerd. Het Russische ministerie van Transport wilde niet reageren.

Austrian heeft vluchten over het Oost-Europese Wit-Rusland opgeschort en volgt daarmee het advies van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. "Een verandering van de vluchtroute moet worden goedgekeurd door de autoriteiten. De Russische autoriteiten weigerden ons die toestemming te verlenen", aldus de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij tegen persbureau AFP.

Eerder maakte ook Air France al melding van een vergelijkbaar voorval. Een vlucht naar Moskou kon woensdag niet doorgaan omdat Rusland weigerde het vluchtplan goed te keuren. Er leek toen nog geen sprake te zijn van een volledige Russische blokkade van vliegtuigen die het Wit-Rusissche luchtruim uit de weg gaan. Andere vluchten naar Russische bestemmingen konden wel gewoon doorgaan.

KLM laat weten niets te hebben vernomen over een sluiting van het Russische luchtruim voor maatschappijen die Wit-Rusland mijden. De luchtvaartmaatschappij zegt dat dagelijks ongeveer vijftien KLM-vluchten over Rusland vliegen. Dat is volgens een woordvoerster "afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld het weer".

De onrust in het Europese luchtruim volgt op de arrestatie van dissident Roman Protasevitsj in Wit-Rusland. Hij was eigenlijk met het vliegtuig onderweg van Griekenland naar Litouwen, maar de Wit-Russische autoriteiten lieten zijn vlucht omleiden naar Minsk. Er zou sprake zijn geweest van een bommelding. E-mailprovider Proton Technologies liet later weten dat de mail met dat dreigement pas is verstuurd nadat de vlucht al was omgeleid.

Wit-Rusland kreeg vanwege de aanhouding van Protasevitsj veel internationale kritiek. Er dreigen nieuwe Europese sancties en sommige landen nemen maatregelen tegen de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia. Die zegt dat het noodgedwongen vluchten heeft moet staken naar Europese bestemmingen als Amsterdam, Milaan, Rome, Frankfurt, Berlijn, Wenen, Brussel, Barcelona en zelfs de Russische enclave Kaliningrad.

Er vliegen dagelijks honderden vliegtuigen over Wit-Rusland. Het ging volgens het Europese luchtverkeersleidingsagentschap Eurocontrol woensdag om 261 vluchten die naar het gebied vlogen dat onder Eurocontrol valt of daarvandaan kwamen. "Dat waren 118 vluchten minder dan op dezelfde dag een week eerder."

