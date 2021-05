'Vlucht met Protasevitsj al voor bommelding omgeleid naar Minsk'

donderdag 27 mei 2021 , 14:40

Bron: © PDC

BERN (ANP/RTR) - Wit-Rusland liet het vliegtuig met dissident Roman Protasevitsj al omleiden voordat per mail een bommelding was binnengekomen. Dat bevestigt de Zwitserse e-mailprovider Proton Technologies AG, dat bereid is om mee te werken met een onderzoek van Europese autoriteiten naar het incident.

De lezing van het internetbedrijf staat haaks op die van de autoriteiten in Wit-Rusland. Die verklaarden dat een bommelding de reden was dat het passagiersvliegtuig met de gezochte Protasevitsj moest landen in Minsk. Daar arresteerden de autoriteiten de dissident en zijn Russische vriendin. Ze troffen geen explosief aan en het toestel van Ryanair mocht later zonder het koppel doorvliegen naar Litouwen.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft gezegd dat de bommelding uit Zwitserland kwam, maar de regering van het Alpenland zegt van niets te weten. Ook Proton Technologies zegt "geen geloofwaardig bewijs te hebben gezien dat de lezing van Belarus klopt". De autoriteiten in het Oost-Europese land hebben ook gezegd dat het ging om een dreigende boodschap van Hamas, dat vervolgens alle betrokkenheid ontkende.

Het magazine Newlines had eerder al bericht dat de bommelding pas laat binnenkwam. Dat gebeurde 24 minuten nadat de piloot van het Ryanair-toestel was gewaarschuwd door de luchtverkeersleiding in Belarus dat er mogelijk een bom aan boord was. De mail zou als onderwerp "Allahu Akbar" (God is de grootste) hebben gehad en zijn verstuurd met een mailaccount van Proton.

Europese leiders hebben het omleiden van de vlucht met Protasevitsj scherp veroordeeld. Ze sturen aan op nieuwe strafmaatregelen tegen het regime van Loekasjenko. Dat lag internationaal al onder vuur omdat het protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen met geweld de kop indrukte.

