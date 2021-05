Gedragscode voor Big Tech moet scherper, vindt Brussel

woensdag 26 mei 2021 , 14:10

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat Google, Facebook, TikTok en Twitter voortaan laten zien hoe ze bepalen wat hun gebruikers te zien krijgen. Zo wordt zichtbaar of deze platforms serieus werk maken van de strijd tegen nepnieuws en desinformatie of die juist versterken. Ook moeten ze bijvoorbeeld gebruikers beter informeren waarom zij bepaalde advertenties voorgeschoteld krijgen.

Over de zogeheten algoritmes die grote internetplatforms gebruiken om berichten, filmpjes en ander materiaal te rangschikken is al langer veel te doen. Ze zijn erop gericht de aandacht van gebruikers zo lang mogelijk vast te houden. Daarom krijgen die vaak materiaal opgediend dat sensationeel is en hun opvattingen bevestigt, en treffen ze zelden nuance en tegenspraak.

De commissie maakte in 2018 al afspraken met Big Tech en online-adverteerders, maar die vrijwillige gedragscode volstaat niet. Nepnieuws nam in de coronacrisis een grote vlucht en bleek levensgevaarlijk, zegt verantwoordelijk commissaris Věra Jourová. Zo werd het gezag van de coronaregels en het vertrouwen in vaccins ondergraven.

De code moet daarom worden aangescherpt, vindt de commissie. Die loopt dan vast vooruit op de wetgeving voor internetplatforms waaraan het dagelijks bestuur van de EU werkt. Het kan nog wel een jaar of twee duren voor die van kracht wordt. Komend najaar moet er een eerste ontwerp van de nieuwe gedragscode liggen.

