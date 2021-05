'Europese Commissie start formeel onderzoek tegen Facebook'

woensdag 26 mei 2021 , 13:39

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie opent volgens de Britse zakenkrant Financial Times een formeel onderzoek tegen Facebook. Het socialemediabedrijf zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie om zijn eigen dienst Marketplace te promoten. Daarmee zou het concurrenten op de advertentiemarkt benadelen. Een officiële aankondiging kan binnen enkele dagen gedaan worden volgens de krant.

Eerder stuurde de commissie al vragen aan Facebook en branchegenoten om zich een beeld te vormen van de situatie. Marketplace is een dienst waarop gebruikers persoonlijke advertenties kunnen plaatsen, bijvoorbeeld als ze spullen zoeken of juist willen verkopen. De circa 2 miljard gebruikers van Facebook zullen door de aanprijzingen van het bedrijf mogelijk eerder voor die dienst kiezen dan voor concurrenten als eBay, Marktplaats of Craigslist.

Facebook is tot nu toe de enige van de grote Amerikaanse techbedrijven waar Brussel nog geen officieel mededingingsonderzoek naar doet. Tegen Microsoft, Amazon, Google en Apple gebeurde dat wel al. De Europese Commissie wilde het bericht van Financial Times niet bevestigen.

