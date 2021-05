EU-leiders: zeker 100 miljoen vaccins voor arme landen

dinsdag 25 mei 2021 , 14:34

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-leiders zijn op hun top in Brussel overeengekomen nog voor eind dit jaar minstens 100 miljoen coronavaccins aan arme landen te schenken. In hun slotconclusies verklaren ze het delen van hun vaccins te zullen versnellen om landen die prikken tekort komen te helpen. Door de tegenvallende leveringen van farmabedrijven AstraZeneca en Johnson & Johnson was de EU aanvankelijk terughoudend om zich te verbinden aan een ambitieuze gift omdat eerst de eigen bevolking zo snel mogelijk moet worden gevaccineerd.

De lidstaten verwachten echter met de beloofde leveringen van Pfizer/BioNTech en Moderna, plus vooral ook toekomstige vaccins van CureVac, Sanofi/GSK en Novavax, voldoende vaccins te hebben om ook doses naar het buitenland te sturen. Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen heeft 46 procent van de volwassen bevolking van de EU nu een eerste prik gehad. Van de 300 miljoen doses die de farmaceuten hebben geleverd zijn er 245 miljoen gezet, twitterde ze. De Duitse verwacht dat deze week "een nieuwe mijlpaal" wordt bereikt, als de helft van alle volwassen een eerste vaccin heeft ontvangen.

De EU rekent erop aan het eind van de zomer meer dan een miljard vaccins te hebben ontvangen, aldus Von der Leyen. Zij heeft eerder het doel gesteld dat 21 september 70 procent van de ongeveer 350 miljoen volwassen EU-burgers is ingeënt. Maar er zouden dan ruimschoots genoeg doses zijn om de hele volwassen bevolking te vaccineren.

Vóór juli moet meer dan de helft van deze doses binnen zijn, zegt de commissie. Grofweg de andere helft komt in juli, augustus en september. In het laatste kwartaal van het jaar zouden er nog eens bijna een half miljard volgen.

De commissie gaat alleen af op de leveringen van de goedgekeurde vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Ook veelbelovende vaccins waaraan nog word gewerkt zoals die van CureVac zijn buiten beschouwing gelaten.

Von der Leyen had vrijdag in Rome op een 'gezondheidstop' van de G20, de belangrijkste economieën van de wereld, al schenkingen in het vooruitzicht gesteld. Maar ze moest wel nog de regeringsleiders meekrijgen.

De vaccinfabrikanten Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen, hebben in Rome beloofd aan landen met een midden- of laag inkomen dit jaar en volgend jaar ongeveer 3,5 miljard doses te leveren. Dat doen ze tegen kostprijs of met korting, zeggen ze. Pfizer zegde 2 miljard doses toe, Moderna tot 95 miljoen en Johnson & Johnson tot 500 miljoen.

