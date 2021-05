maandag 24 mei 2021 , 23:16

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie vraagt alle luchtvaartmaatschappijen in de EU om niet langer over Wit-Rusland te vliegen. De EU sluit verder haar luchtruim voor Wit-Russische vliegmaatschappijen, hebben de leiders van de 27 EU-lidstaten maandagavond afgesproken. Die maatschappijen mogen ook niet meer landen op vliegvelden in de EU.

De strafmaatregelen, die de EU treft vanwege de gedwongen landing van een Ryanair-toestel zondag in Minsk met een dissident en zijn vriendin aan boord, zullen zo spoedig mogelijk ingaan. De dissident, journalist Roman Protasevitsj, en zijn vriendin Sofia Sapega zijn gearresteerd.

De verantwoordelijke ministers moeten het vliegverbod voor Wit-Russische maatschappijen in orde gaan maken, hebben premier Mark Rutte en zijn 26 collega's afgesproken. Hoeveel tijd dat vergt, is onduidelijk. De oproep aan Europese luchtvaartmaatschappijen heeft sneller effect, ook al is het aan henzelf of ze het Wit-Russische luchtruim links laten liggen. De oproep bracht KLM, die eigenlijk haar routes niet wilde aanpassen, maandagavond al op andere gedachten.

De "kaping", zoals Rutte en veel collega's het noemen, hield de EU-leiders de eerste uren van hun top in Brussel bezig. Bij de bespreking moesten ze hun telefoons en soortgelijke apparaten afgeven. Dat moet voorkomen dat er een ongenode gast meeluistert bij het overleg over de gevoelige kwestie, die ook raakt aan de moeizame betrekkingen van de EU met grote buur Rusland.

Rutte zegt nog niet te kunnen beoordelen of Rusland betrokken was bij de "levensgevaarlijke" onderschepping van de passagiersvlucht, waarvoor Minsk ook een gevechtsvliegtuig inzette. Maar de luchtverdediging van Wit-Rusland is wel helemaal vervlochten met die van Rusland, memoreerde hij. En de twee landen werken op velerlei vlak heel nauw samen.

