Meerdere landen en EU ontbieden ambassadeur Wit-Rusland

maandag 24 mei 2021 , 18:16

Bron: Door Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10652295

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De regeringen van Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben hun ambassadeurs van Wit-Rusland op het matje geroepen na de gedwongen landing van een RyanAir-vlucht en de arrestatie van een oppositieleider die aan boord was van dat toestel. De Europese Unie heeft de Wit-Russische ambassadeur ook op het matje geroepen over de actie. Letland heeft de ambassadeur en alle Wit-Russische diplomaten in het land geschorst. Litouwen ontbood de ambassadeur van Wit-Rusland zondag.

De EU noemt de gedwongen landing en arrestatie "een onbeschaamde poging om alle oppositie in het land de mond te snoeren". De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab spreekt van een "overduidelijke overtreding van internationale wetten" en noemt het incident "verwerpelijk".

Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse zaken, vindt de uitleg van Wit-Rusland voor het incident "absurd en ongeloofwaardig". Hij zegt dat de ambassadeur in Duitsland is ontboden om duidelijkheid te krijgen over wat er voor en na de landing is gebeurd. Ook wil hij weten hoe het gaat met de gearresteerde oppositieleider en journalist Roman Protasevitsj.

Italië noemt de arrestatie van Protasevitsj een "kidnapping". Het land spreekt van een "onaanvaardbare actie" en verzekert dat Wit-Rusland zich zal moeten verantwoorden.

Maandagavond is er een EU-top waarbij het handelen van Wit-Rusland wordt besproken.

Terug naar boven