EU-leiders bespreken sancties na luchtactie Wit-Rusland

zondag 23 mei 2021 , 21:09

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-leiders bespreken maandagavond in Brussel mogelijke sancties tegen Wit-Rusland. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft de gedwongen landing van een toestel van Ryanair zondag in Minsk op de agenda van de tweedaagse EU-top gezet, meldt zijn woordvoerder. "Consequenties en mogelijk sancties zullen worden besproken", twittert hij. Een kopstuk van de Wit-Russische oppositie, de in ballingschap levende journalist Roman Protasevitsj, was aan boord en is gearresteerd.

Protasevitsj is de oprichter van het oppositiekanaal Nexta op het berichtenplatform Telegram. Dat kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Hij riskeert in Wit-Rusland de doodstraf.

Loekasjenko staat zelf al met 87 andere hooggeplaatste personen en zeven organisaties op de sanctielijst van de EU. Zij mogen niet naar de EU en kunnen ook niet bij hun bezittingen daar. Op de lijst staan onder meer mensen die volgens de EU verantwoordelijk zijn voor fraude bij de herverkiezing van Loekasjenko in augustus vorig jaar en het neerslaan van protesten waar diens vertrek werd geëist.

Het toestel werd op een vlucht van Griekenland naar Litouwen gedwongen te landen in Minsk. Het mocht de reis na enkele uren voortzetten. Verschillende EU-leiders hebben de onderschepping van Wit-Rusland al scherp veroordeeld.

