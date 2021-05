EU en lidstaten veroordelen Wit-Rusland om tegenhouden vlucht

zondag 23 mei 2021 , 18:42

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - In navolging van buurland Litouwen hebben de Europese Unie en andere lidstaten Wit-Rusland veroordeeld vanwege het aan de grond zetten van een Ryanair-vlucht met aan boord het oppositiekopstuk Roman Protasevitsj. De vlucht met de balling aan boord ging van Griekenland naar Litouwen. De journalist Protasevitsj riskeert in Wit-Rusland de doodstraf en is na de landing aangehouden.

Litouwen had zondag eerder in de middag al woest gereageerd op het besluit van Wit-Rusland om Ryanair-vlucht FR4978 aan de grond te zetten. Die order zou rechtstreeks van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zijn gekomen. Litouwen beschuldigde Loekasjenko ervan dat de gedwongen landing van de vlucht een vooropgezet plan van hem was.

Kort daarna reageerde ook Duitsland boos door "onmiddellijke uitleg" van Wit-Rusland te eisen. Polen ging nog een stapje verder en omschreef het handelen van het Loekasjenko-regime als "staatsterreur". Frankrijk noemt het Wit-Russische besluit "onacceptabel" en roept op tot een "sterke en eensgezinde" Europese reactie. De minister van Buitenlandse Zaken van Letland heeft Wit-Rusland een "scherpe" gezamenlijke reactie van de Baltische staten in het vooruitzicht gesteld.

EU-buitenlandchef Josep Borrell reageerde eveneens fel. "Wij houden de regering van Wit-Rusland verantwoordelijk voor de veiligheid van de passagiers en het vliegtuig", schreef Borrell op Twitter. "ALLE passagiers moeten direct hun reis kunnen voortzetten", aldus Borrell, die daarmee indirect ook de vrijlating van Protasevitsj eiste.

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, sprak zich uit via Twitter. "Elke schending van de internationale luchtvaartregels moet consequenties hebben", waarschuwde zij.

EU-president Charles Michel riep op tot een onderzoek door de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO). "Een ICAO-onderzoek naar het incident zal essentieel zijn", aldus Michel.

Wit-Rusland verplichtte de Ryanair-vlucht om te landen vanwege een vermeend veiligheidsrisico aan boord van het passagiersvliegtuig. De Ierse luchtvaartmaatschappij liet zondag weten dat er niets verdachts is aangetroffen bij een doorzoeking van het toestel in Minsk.

Ryanair stelt dat het toestel rond 18.00 uur weer op het punt van vertrekken stond met passagiers en bemanning. Of Protasevitsj ook onder de passagiers was bij vertrek, werd niet duidelijk uit de verklaring van Ryanair, dat ook excuses aanbood voor de vertraging.

