Europese Commissie noemt eerste herstelplannen "veelbelovend"

BRUSSEL/LISSABON (ANP) - De herstelplannen die achttien EU-landen tot dusver in Brussel hebben ingeleverd zien er volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie "heel veelbelovend" uit. De commissie zal de vaart erin zetten om in minder dan twee maanden de plannen te beoordelen, beloofde hij na afloop van een tweedaagse bijeenkomst van de EU-ministers van financiën in Lissabon.

Goedkeuring van een herstelplan opent voor een lidstaat de deur naar geld uit het EU-coronaherstelfonds van 672,5 miljard euro, waarvan 312,5 miljard euro aan subsidies en de rest aan gunstige leningen.

De ministers bespraken in de Portugese hoofdstad het beleid om zo veerkrachtig en sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen. Nu het vaccineren in Europa steeds sneller gaat en de samenleving geleidelijk kan heropenen, lijkt het keerpunt te zijn aangebroken. Het niet te vroeg stoppen met steunmaatregelen om te voorkomen dat bedrijven en burgers alsnog financieel kopje onder gaan door de pandemie, en de herstelplannen spelen een cruciale rol, zei de Portugese minister João Leão. Onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Hongarije en Polen horen bij de 18 van de 27 landen die hun plan hebben ingeleverd.

Volgens Dombrovskis tonen de ingediende plannen een "goede balans tussen investeringen en hervormingen" en werkt het dagelijks EU-bestuur "zo snel als we kunnen" om al in de zomer projecten te kunnen voorfinancieren. Na goedkeuring door de commissie hebben de ministers van Financiën nog een maand de tijd om definitief groen licht te geven voor de herstelscenario's van hun collega's. Afgesproken is dat minimaal 37 procent van de investeringen aan vergroening wordt uitgegeven, en ongeveer 20 procent aan verdere digitalisering van de economie.

Nederland wacht met het indienen van een herstelplan tot er een nieuwe regering is. Demissionair minister Wopke Hoekstra heeft eerder al aangegeven dat Den Haag alleen aanspraak wil maken op de bijna 6 miljard euro aan subsidie die voor ons land beschikbaar is, en niet op leningen. Ook de nieuwe regering zal voor goedkeuring aan een aantal hervormingen moeten geloven. Zo wordt Nederland al jaren aangespoord onder meer de hypotheekrenteaftrek af te bouwen, de hoge schulden bij huishoudens aan te pakken en de woningmarkt te hervormen.

