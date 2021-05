Geslaagde proef met coronareispas in 17 EU-landen

vrijdag 21 mei 2021 , 17:49

BRUSSEL (ANP) - Nederland en zestien andere EU-landen hebben een proef met de ICT voor de nieuwe coronareispas van de EU goed doorstaan. Portugal, Malta, Polen, Ierland, Roemenië en Letland volgen de komende dagen nog, zegt de Europese Commissie.

Het systeem waarmee de EU-landen informatie op het zogeheten EU Digitale Covid-certificaat kunnen uitwisselen, moet in de eerste week van juni al werken, zeggen EU-ambtenaren. Eind juni kunnen alle lidstaten aangekoppeld zijn. "Alles staat op de rails, het gaat goed."

De EU-wetgeving waarop het certificaat berust, wordt 1 juli van kracht. Landen zouden al eerder kunnen beginnen met het uitgeven van certificaten, die in de vorm van een QR-code op papier of digitaal worden verstrekt. Maar dat kan alleen met eigen wetgeving.

Nederland heeft steeds gezegd als de EU-regels er liggen binnen hooguit een paar dagen van start te willen gaan met het certificaat. "We gaan kijken hoe we ervoor zorgen dat mensen op 1 juli daarover ook kunnen beschikken", aldus buitenlandminister Stef Blok.

Dat geldt mogelijk niet voor alle lidstaten, zei premier Rutte eerder al. Ze hebben na 1 juli daarvoor officieel zes weken de tijd. Als ze die tijd nemen, is de zomervakantie voor velen alweer bijna voorbij, en daar was het nu juist om te doen. Maar "de druk op zulke landen zal oplopen", zeggen EU-bronnen. En populaire vakantielanden spannen zich al maanden in om alle obstakels op te ruimen voor de langverwachte terugkeer van de toerist.

"Alle lidstaten moeten zich in juni helemaal gereedmaken", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders. "Zodat ze meteen op toeren zijn." De Europese Commissie biedt desgewenst technische en financiële hulp.

