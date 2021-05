Consument in eurozone positiever dan voor coronacrisis

vrijdag 21 mei 2021 , 16:35

BRUSSEL (ANP) - Consumenten in de eurolanden zijn in de maand mei minder somber geworden, meldt de Europese Commissie. Volgens onderzoekers van het dagelijks EU-bestuur steeg het consumentenvertrouwen in de eurozone zelfs tot boven het niveau van net voor de coronapandemie.

Nu vaccinatiecampagnes in veel landen gestaag vorderen en anti-coronamaatregelen worden versoepeld, neemt ook de somberte onder consumenten af. De graadmeter voor het consumentenvertrouwen in de eurozone steeg 3 punten tot min 5,1. Dat is ruim boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar en licht boven het niveau in de eerste twee maanden van 2020, toen het coronavirus nog niet had toegeslagen in Europa. In de Europese Unie als geheel steeg het vertrouwen tot hetzelfde niveau als voor de pandemie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder al dat consumenten in Nederland deze maand minder negatief zijn dan in april. Ze zijn bijvoorbeeld positiever geworden over het economische klimaat in de komende twaalf maanden. Ook nam de kooplust toe en waren Nederlanders minder huiverig om grote aankopen te doen, aldus het CBS.

