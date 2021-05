EU wil Afrika aan eigen coronavaccinfabrieken helpen

vrijdag 21 mei 2021 , 14:54

ROME (ANP/RTR/AFP) - De Europese Unie steekt 1 miljard euro in de bouw van vaccinfabrieken in Afrika. Dat moet Afrika, waar het inenten tegen het coronavirus nog maar nauwelijks is begonnen, helpen zijn achterstand in te lopen.

De hele wereld jaagt op de vooralsnog schaarse coronavaccins. Rijke landen trekken daarbij aan het langste eind. Afrika moet daarom zelf vaccins gaan produceren, vindt de Europese Commissie. De EU mikt er bovendien op "tegen het eind van dit jaar minstens 100 miljoen doses te schenken" aan armere landen, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Von der Leyen deed de toezeggingen op een 'gezondheidstop' van de G20, de belangrijkste economieën van de wereld, in Rome. De strijd tegen de coronapandemie staat er centraal.

Ontwikkelingslanden dringen aan op het opheffen van het patentrecht op coronavaccins, waardoor ook anderen de vaccins zouden kunnen maken. Maar de meeste G20-leiders voelen er meer voor dat patenthouders afspraken maken met anderen over het delen van hun rechten, kennis en technologie.

Drie belangrijke vaccinfabrikanten hebben in Rome beloofd aan landen met een midden- of laag inkomen dit jaar en volgend jaar ongeveer 3,5 miljard doses te leveren. Dat doen ze tegen kostprijs of met korting, zeggen Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen. Pfizer zegde 2 miljard doses toe, Moderna tot 95 miljoen en Johnson & Johnson tot 500 miljoen.

