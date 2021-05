Europees Parlement bevriest investeringsdeal met China zolang er sancties zijn

vrijdag 21 mei 2021 , 14:26

gewijzigd

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

DEN HAAG (PDC) - Zolang China de strafmaatregelen tegen een aantal Europese politici niet intrekt, sluit het Europees Parlement gesprekken over het ratificeren van de investeringsovereenkomst voorlopig uit. Dit bleek gisteren bij de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

In maart heeft de Chinese regering sancties opgelegd aan verschillende Europese entiteiten en politieke vertegenwoordigers, waaronder Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en Nederlandse EU-ambassadeur Delphine Pronk. De sanctielijst is een vergeldingsmaatregel op het besluit van de EU om China strafmaatregelen op te leggen vanwege mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren.

De Europarlementariërs eisen dat China eerst de sancties opheft, voordat de gesprekken over de overeenkomst kunnen worden voortgezet. Ook herinnert het parlement de Europese Commissie eraan dat de mensenrechtensituatie in China, waaronder in Hong Kong, een rol zal spelen in de beslissing om de overeenkomst uiteindelijk wel of niet goed te keuren.

De onderhandelingen van de EU met China over het verdrag duurden in totaal zeven jaar en in december afgelopen jaar is de overeenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst zouden Europese bedrijven makkelijker toegang krijgen tot de Chinese markt en moet er een meer gelijk speelveld komen tussen de wereldspelers.

Bron: Europees Parlement

Terug naar boven