Europees Parlement en lidstaten akkoord over coronapaspoort

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over de pas die reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken. Dat is net op tijd voor het parlement om het digitale 'Covid-19-certificaat' goed te keuren voor gebruik in de zomervakantie.

Reizigers kunnen straks met een QR-code aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief hebben getest of al een besmetting achter de rug hebben en daardoor zijn beschermd. Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt om een beperkt aantal coronatests gratis te maken, meldt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, die namens het parlement met de lidstaten onderhandelde.

De prijs van de coronatests waarmee iemand die (nog) niet is ingeënt toch een reiscertificaat zou kunnen krijgen, was een van de belangrijkste meningsverschillen tussen de EU-landen en het EU-parlement. Dat laatste wilde de tests gratis maken, omdat mensen zonder inenting anders in het nadeel zouden zijn. Maar onder andere de Nederlandse regering hield vol dat de lidstaten dat zelf mogen bepalen.

"Witte rook voor het EU Digitale Covid-certificaat!", twittert CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, een andere onderhandelaar van het parlement. In 't Veld spreekt van een "minimaal akkoord", maar denkt dat het wel is gelukt "om de kluwen aan regels en restricties iets kleiner te maken".

