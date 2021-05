Europarlement neemt rapport Strik aan over terugkeerovereenkomst migranten

donderdag 20 mei 2021 , 11:23

Bron: flickr/bekassine

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement heeft een rapport aangenomen van Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks). In het rapport, dat zij dinsdag presenteerde, stelt zij de situatie van migranten en asielzoekers binnen de lidstaten en in derde landen aan de orde. Het Europees Parlement heeft de Commissie hierna verzocht formele terugkeerovereenkomsten met derde landen te sluiten. Daarnaast is ook verzocht om het toezicht te verbeteren door een klachtenloket voor asielzoekers te openen.

Het rapport volgt na een onderzoek naar de situatie van migranten in bijvoorbeeld Griekenland en Turkije. Als onderdeel hiervan bezocht Strik onder andere vluchtelingenkampen in Griekenland. Uit haar onderzoek blijkt dat EU-lidstaten informele afspraken maken met landen als Turkije. Mensenrechten komen hierdoor mogelijk in het geding.

"Samenwerking met derde landen stelt de EU niet vrij van mensenrechtenverplichtingen jegens migranten en vluchtelingen," aldus rapporteur Strik. "Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat ons extern migratiebeleid in lijn is met het internationaal recht."

Bron: ANP

Terug naar boven