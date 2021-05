EU wil hulp lidstaten voor Italië met opvang migranten

donderdag 20 mei 2021 , 10:59

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - Het bestuur van de Europese Unie overlegt met lidstaten over het spreiden van migranten die in de zomer aankomen in Italië. Landen wordt gevraagd op vrijwillige basis te helpen, zei Eurocommissaris Ylva Johansson tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Ook wordt gekeken of Noord-Afrikaanse landen overgehaald kunnen worden om meer te doen tegen mensensmokkel.

Italië heeft om hulp gevraagd omdat steeds meer migranten op bootjes de zee oversteken. Op het eiland Lampedusa arriveerden eerder deze maand zo'n 2000 asielzoekers in enkele dagen tijd. Ierland liet deze week als eerste EU-land weten als "vrijwillige blijk van solidariteit" 10 migranten over te nemen van de Italianen.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, hoopt dat meer landen dat voorbeeld volgen. Johansson zei een "netwerk voor vrijwillige ondersteuning" in het leven te willen roepen. Zo moet Italië worden ontlast tot EU-lidstaten beslissen over een permanente hervorming van het migratiestelsel.

De Eurocommissaris zei dat ook wordt gepraat met Tunesië en Libië, landen waar veel migranten op bootjes stappen. Europa zou overwegen meer geld in de Tunesische economie te pompen. Zo kan het land zijn economische problemen te boven komen en heeft het ook meer middelen om op te treden tegen mensensmokkelaars, beredeneerde Johansson.

De commissie wil ook met de interim-regering van Libië afspraken maken over migratie. In het land moeten in december verkiezingen worden gehouden, maar volgens Johansson hoeft daar niet op te worden gewacht.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat dit jaar tot dusver zo'n 23.500 migranten via de zee Europa hebben bereikt. Zij kwamen in de meeste gevallen terecht in Italië en Spanje. De overtocht staat bekend als levensgevaarlijk. De VN schatten dat zo'n 633 mensen zijn omgekomen of verdwenen op zee.

