EU-Bemiddelaar: overeenstemming over atoomakkoord Iran in zicht

woensdag 19 mei 2021 , 19:18

WENEN (ANP) - Er gloort overeenstemming over het reanimeren van het internationale atoomakkoord met Iran. "Een overeenkomst krijgt vorm", zegt de EU-diplomaat die bemiddelt tussen Iran en de vijf grote mogendheden, die het akkoord proberen te redden sinds de Verenigde Staten het opzegden.

"Ik ben er vrij zeker van dat er een eindakkoord komt", zei EU-bemiddelaar Enrique Mora tegen onder meer persbureau Reuters na een nieuwe ronde van onderhandelingen tussen Iran en Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. "Ik denk dat we op het juiste spoor zitten en dat we een overeenkomst zullen bereiken." Er is volgens hem "een gedeeld begrip van wat er nog nodig is" voor de terugkeer van de VS als ondertekenaar van het akkoord, voor het intrekken van de sancties tegen Iran en het opnieuw naleven door Iran van de afspraken.

Volgens de Russische onderhandelaar denken alle onderhandelaars er zo over. Ze zien allemaal "goede" of "aanzienlijke" voortgang, zei Michail Oeljanov. Hij sprak de hoop uit dat de onderhandelingsronde van volgende week het sluitstuk wordt.

Maar het VK, Duitsland en Frankrijk temperen het optimisme ietwat. Welslagen is nog niet verzekerd, menen zij. Er zijn nog enkele heel moeilijke kwesties op te lossen en Iran en het Internationaal Atoomagentschap moeten het toekomstige toezicht door het IAEA op het Iraanse atoomprogramma nog zien te regelen.

Het overleg in Wenen moet ervoor zorgen dat Iran en de Verenigde Staten zich weer aan de afspraken uit 2015 houden. Iran zou zijn atoomprogramma terugschroeven zodat het niet aan een kernwapen zou kunnen werken, in ruil voor verlichting van de economische sancties. Maar Washington zegde de overeenkomst op, waarop Teheran zich ook niet langer eraan hield.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wil het zieltogende atoomakkoord nieuw leven inblazen, maar zowel Iran als de VS eiste lang dat eerst de ander over de brug komt. De VS en Iran onderhandelen niet rechtstreeks met elkaar.

