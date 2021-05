Toestand grens bij Spaanse enclave Ceuta kalmeert

woensdag 19 mei 2021 , 18:31

CEUTA/MADRID (ANP) - De toestroom van illegale immigranten naar de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika lijkt woensdag grotendeels door Marokkaanse grensbewakers tot staan te zijn gebracht. Sinds maandag werd de afgerasterde enclave vlak langs de kust bestormd door duizenden vooral jonge mensen die er Spanje en daarmee de Europese Unie probeerden te bereiken.

Media melden dat de Spaanse grenswacht woensdag even opgelucht konden ademhalen, nadat deze week zeker 8000 mensen plotseling naar Ceuta en een andere Spaanse enclave, Melilla, waren gekomen. Volgens de plaatselijke politie zijn er wel 10.000 migranten de enclaves binnengekomen. Maar door het optreden van de Marokkaanse politie aan hun kant van de grens van circa 6 kilometer bij Ceuta, meldden de agenten woensdag dat slechts nog af en toe een migrant een poging waagt.

De regering van de Spaanse premier Pedro Sánchez stelt dat de diplomatieke crisis met het buurland Marokko nog niet voorbij is, maar dat gelukkig de houding van de Marokkaanse grenspolitie is gewijzigd. Nu kan er volgens Madrid aan het herstel van de betrekkingen gewerkt worden.

Circa 5700 van de toegestroomde migranten zijn volgens Madrid al overgebracht naar Marokkaans grondgebied. Spanje betaalt veel geld aan Marokko om de grens te bewaken, maar maandag lieten de Marokkanen het kennelijk plotseling afweten. Het heeft mogelijk te maken met diplomatieke wrijvingen tussen Madrid en Rabat.

Spanje heeft een zieke rebellenleider uit de inmiddels feitelijk Marokkaanse Westelijke Sahara, de 71-jarige Brahim Ghali, voor medische behandeling opgenomen. Sánchez zou hier om humanitaire redenen mee hebben ingestemd en hij zou dit zonder enig overleg met de Marokkaanse regering hebben gedaan. Zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken zou volgens media in Madrid fel tegen deze gastvrijheid voor Ghali zijn geweest.

Nog meer olie op het vuur zouden recente uitspraken van de voormalige vicepremier van Sánchez zijn geweest over de rechtmatigheid van de claims van Polisario Front, de guerrillabeweging waar Ghali de leider van is. Een Spaanse onderzoeksrechter is inmiddels een onderzoek tegen Ghali gestart, wat de woede van Marokko mogelijk tempert.

Marokko overheerst de voormalige 'Spaanse Westelijke Sahara' en stelt al sinds de jaren vijftig dat het Marokko is. Spanje gaf het in 1976 helemaal op. Marokko lijfde het meteen in en dit wordt al decennia door Polisario, met onder meer steun van Algerije, fel betwist. Ook de VN erkennen niet dat het gebied bij Marokko hoort.

