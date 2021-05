ECB: financiële risico's door coronapandemie nog altijd hoog

woensdag 19 mei 2021 , 13:56

FRANKFURT (ANP) - De risico's voor de financiële stabiliteit van de eurolanden blijven door de coronapandemie hoog, ondanks het verwachte economische herstel dat na vaccinatiecampagnes zal inzetten. Positieve vooruitzichten voor de economie als geheel verhullen dat voor bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren nog altijd faillissement dreigt, schrijft de Europese Centrale Bank (ECB) in een halfjaarlijks risicorapport.

Op dit moment is het aantal faillissementen in de eurozone uitzonderlijk laag door steunmaatregelen van overheden. Maar bedrijven hebben ook flink meer geleend om overeind te blijven. De ECB berekende dat bij bedrijven die voor de pandemie al de hoogste schuldenlast hadden, het totaal aan schulden is opgelopen tot 270 procent van het eigen vermogen.

Juist als de economische omstandigheden verbeteren en de steun wordt afgebouwd, voorzien onderzoekers van de ECB meer betalingsproblemen. Daar komt bij dat het moeilijker wordt nieuwe leningen af te sluiten als de rentes stijgen van hun historisch lage niveaus, wat vooral kleine en middelgrote bedrijven zou treffen. Een faillissementsgolf zou vervolgens kunnen overslaan op consumenten, die hun baan verliezen, maar ook op de publieke sector en kredietverstrekkers.

"We zijn optimistisch dat de financiële en economische omstandigheden terugveren", schrijft Luis de Guindos, vicepresident van de ECB, in het rapport. "Maar er is ook een realiteit dat de pandemie hogere schulden en verzwakte balansen nalaat, die - als ze niet worden aangepakt - tot scherpe correcties, financiële spanningen en een lange periode van zwak economisch herstel kunnen leiden."

De ECB wijst er in zijn Financial Stability Review ook op dat aandelen met name op de "uitbundige" Amerikaanse beurzen wel erg hard zijn gestegen. Daarbij speelden vorig jaar de lage rentes mee, maar ook nadat deze zijn gestegen houdt de rally niet op. Daardoor ligt een forse daling op de loer als beleggers beginnen te twijfelen of hun stukken niet zijn overgewaardeerd, wat kan overslaan naar de Europese markten. Ook op de woningmarkt in de eurozone, waar huizenprijzen hard zijn gestegen, ziet de ECB tekenen van overwaardering.

Terug naar boven