Turkije verbiedt invoer grotendeels Europees plastic afval

dinsdag 18 mei 2021 , 20:32

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft de import van veel soorten plastic afval verboden. Het gaat om bijvoorbeeld koffiebekers en plastic tasjes. Het besluit kan ervoor zorgen dat de recyclingmarkt wereldwijd gaat veranderen.

Beelden van illegaal gedumpt en verbrand afval hebben in Turkije voor verontwaardiging gezorgd. Het verbod op de invoer van zogeheten polymeren werd dinsdag gepubliceerd in de Turkse staatscourant.

Turkije is een belangrijke bestemming geworden van Europees afval sinds China in 2017 de invoer van veel soorten plastic in de ban deed. Volgens Greenpeace was het volume van 447.000 ton vorig jaar twintig keer groter dan in 2016. Bijna een kwart van het plastic afval dat EU-landen in 2019 exporteerden ging naar Turkije, blijkt uit officiële statistieken.

Polymeren zijn de bouwstenen van het materiaal waarmee allerlei soorten plastic worden gemaakt. Greenpeace ontdekte in 2019 dat bijna de helft van de vissen in het Turkse deel van de Middellandse Zee microplastics bevatte.

Terug naar boven