Finland nu ook akkoord met EU-herstelfonds

dinsdag 18 mei 2021 , 14:39

HELSINKI (ANP/RTR) - Finland is alsnog akkoord met het Europese coronaherstelfonds van honderden miljarden euro's. Het goedkeuringsproces in Helsinki liep vorige week nog vertraging op doordat eurosceptici in het Finse parlement zoveel spreektijd wilden dat het debat over de kwestie tot in de vroege uren van zaterdag doorging. Toen was er geen tijd meer voor een stemming. Dat laatste is nu wel gebeurd, waarbij de vereiste tweederdemeerderheid instemde.

Het herstelfonds werd in het leven geroepen na stevige onderhandelingen tussen de regeringen van de EU-lidstaten en is het belangrijkste onderdeel van een grotere serie coronamaatregelen van in totaal 750 miljard euro. Voor het herstelfonds gaat de Europese Unie op Europees niveau schulden aan, wat in sommige landen erg gevoelig ligt.

De Nederlandse Tweede Kamer stemde eerder al in met het herstelfonds. Maar er zijn nog enkele Europese lidstaten die het plan nog niet hebben goedgekeurd. Dat is wel nodig voor de invoering van de maatregelen.

Eerder leek Duitsland een grote vertragende factor te worden, omdat het Duitse grondwettelijke hof zich eerst wilde buigen over bezwaren van tegenstanders. Dat proces is inmiddels achter de rug, want de rechters van het hof oordeelden vorige maand dat de bezwaren van enkele Duitsers ongegrond waren.

