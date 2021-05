Hoogste Duitse rechter wijst klachten tegen ECB af

dinsdag 18 mei 2021 , 10:16

Bron: Wikimedia/Epizentrum

KARLSRUHE (ANP) - De hoogste Duitse rechter heeft klachten over het opkopen van staatsleningen door de Europese Centrale Bank (ECB) afgewezen. Vorig jaar bracht dat constitutioneel hof Europa nog in rep en roer door de klagers deels gelijk te geven.

Het hof in Karlsruhe oordeelde ruim een jaar geleden dat het Duitse parlement te weinig toezicht had uitgeoefend op de Duitse centrale bank, die de staatsobligaties namens de ECB opkoopt. De Bondsdag zou niet hebben nagegaan of het opkoopprogramma PSPP wel echt nodig en proportioneel was.

Maar dat is inmiddels wel voldoende gebeurd, constateert het hof. De klachten zijn "ongegrond aangezien de regering en de Bondsdag het monetair beleid van de ECB uitgebreid hebben behandeld en beoordeeld", stellen de rechters. "Een beoordeling van de proportionaliteit inbegrepen."

