Janssen levert deze week stuk minder coronavaccins aan EU

maandag 17 mei 2021 , 18:23

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie krijgt deze week maar de helft van de coronavaccins van Janssen waarop zij rekende. Het bedrijf hoopt de vertraging wel nog deze maand in te lopen, zeggen EU-bronnen.

De fabrikant van het vaccin van Nederlandse makelij was al achteropgeraakt met de levering van de 55 miljoen doses die voor 1 juli geleverd zouden worden. De teller stokt vooralsnog op minder dan 5 miljoen vaccins. Zowel moederbedrijf Johnson & Johnson als de Europese Commissie blijven erop rekenen dat de beloofde leveringen voor het tweede kwartaal worden waargemaakt.

Het bedrijf heeft de levering van deze week gehalveerd, zegt een ingewijde volgens persbureau Reuters. Dat wil de commissie, die namens de EU-landen het contract heeft gesloten, niet bevestigen. Een woordvoerder beaamt wel dat er "een tijdelijke vermindering" is. Die wordt "vrij spoedig opgevangen", heeft de commissie van Johnson & Johnson begrepen.

De farmareus produceert het middel, waarvan één prik al voldoende beschermt tegen het coronavirus, in de Verenigde Staten en in Leiden. In de VS kampt Johnson & Johnson met aanhoudende productieproblemen en die zijn ook nu weer de bron van de vertraging, zegt een Brusselse bron.

Wat de verminderde aanvoer betekent voor Nederland is nog onduidelijk.

