Overleg EU en VS over oplossing voor overcapaciteit staalmarkt

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten gaan praten over een oplossing voor de overcapaciteit op de wereldwijde staal- en aluminiummarkt, melden de twee handelsblokken in een gezamenlijke verklaring. De EU schort vanwege het overleg geplande tariefsverhogingen voor Amerikaanse importproducten per 1 juni op, aldus vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie.

De beoogde verdubbeling van strafheffingen op onder meer Bourbon whisky, spijkerbroeken en Harley-Davidsonmotoren zijn een vergelding voor heffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium die de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018 invoerde voor vrijwel alle landen ter wereld. Hij gebruikte de nationale veiligheid daarvoor als argument. De EU sloeg terug met een extra taks van 25 procent op een reeks bekende Amerikaanse producten.

De aangekondigde verdubbeling van die Europese straftarieven gaan nu de ijskast in omdat Brussel en Washington "hun transatlantische relatie heropstarten", zegt Dombrovskis. Ze nemen tot eind dit jaar de tijd om "oplossingen te vinden die de levensvatbaarheid van onze staal- en aluminiumindustrieën garanderen en onze democratische alliantie versterken", aldus de verklaring.

De VS en EU hebben veel last van marktverstoring door overproductie in met name China. Chinese bedrijven dumpen hun vaak fors gesubsidieerde staalproducten op onder meer de Amerikaanse en Europese markt, met grote gevolgen voor de industrie en werkgelegenheid daar.

