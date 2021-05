EU-ministers vergaderen dinsdag over crisis Gazastrook

zondag 16 mei 2021 , 12:14

Bron: © Anton Bussemaker

BRUSSEL (ANP) - Ministers van Buitenlandse Zaken van EU-landen vergaderen dinsdag over het geweld in de Gazastrook. De Europese buitenlandchef Josep Borrell zegt om de digitale vergadering te hebben gevraagd vanwege het "onacceptabele aantal burgerslachtoffers".

De ministers gaan bespreken hoe de EU het best een bijdrage kan leveren aan het beëindigen van het aanhoudende geweld. Internationale pogingen om te bemiddelen lijken tot dusver niets te hebben opgeleverd. De VN-veiligheidsraad komt later op zondag weer bijeen om de situatie te bespreken.

De Israëlische strijdkrachten zeggen dat militante Palestijnen in enkele dagen tijd zo'n 2900 raketten hebben afgevuurd op Israël. Dat reageerde met honderden luchtaanvallen op doelen in de Palestijnse enclave aan de kust.

De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat inmiddels al 174 doden zijn gevallen en 1200 mensen gewond zijn geraakt. Israël verwijt de Hamas-beweging bewust militaire doelen te plaatsen in dichtbevolkte gebieden. In Israël is melding gemaakt van zeker tien doden en honderden gewonden door de aanhoudende raketbeschietingen.

De Verenigde Naties zeggen dat zo'n 10.000 inwoners van de Gazastrook hun huizen bij de grens zijn ontvlucht omdat ze vrezen voor een Israëlisch grondoffensief. "Ze schuilen tijdens de coronapandemie in scholen, moskeeën en op andere plaatsen", zei een VN-functionaris, die waarschuwde dat de vluchtelingen maar beperkt toegang hebben tot voedsel, water en medische diensten.

Terug naar boven