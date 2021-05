BNR: 'Nederland ligt dwars bij verplichte gratis PCR-test'

vrijdag 14 mei 2021 , 7:49

MEDIAWATCH - Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken lijkt te stranden, mede door tegenwerking van de Nederlandse regering. Dat meldt BNR. Ongevaccineerde reizigers hebben de test deze zomer waarschijnlijk nodig voor een reis naar een ander EU-land. De lidstaten moeten het voorstel van de EC nog goedkeuren, Nederland is een van de grote dwarsliggers.

Nederland vreest dat bedrijven die coronatests aanbieden de dupe worden van verplichte gratis tests, blijkt uit navraag van BNR onder Europarlementariërs. Het verdienmodel van de commerciële aanbieders dreigt dan volledig weg te vallen.

De Europese Commissie is niet meer in de lead, zegt GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik, zelf voorstander van gratis tests, tegen BNR. "Het gaat over de onderhandelingen tussen parlement en de raad. Nederland is niet enthousiast en wil het wel mogelijk houden om de kosten van PCR-tests in rekening brengen. Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen."

Een gratis test is voor de commerciële testaanbieders niet rendabel te krijgen, waarschuwt Rasmus Emmelkamp, directeur van Spoedtest.nl. "Zo'n test is al vrij duur doordat er veel bij komt kijken: nadat die is afgenomen moet hij worden vervoerd naar een laboratorium en vervolgens moeten wij de gegevens beveiligen. We zijn voor een zo goedkoop mogelijke test, maar gratis is wat ons betreft onhaalbaar."

