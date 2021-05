Duitsland: 'Prijzen voor CO2-emissierechten zullen minder hard oplopen'

donderdag 13 mei 2021 , 14:01

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De prijzen die bedrijven moeten betalen voor het uitstoten van CO2 zullen de komende tijd minder hard oplopen. Dat verwacht althans het Duitse ministerie van Milieu. De huidige recordprijzen in de Europese markt weerspiegelen volgens Duitsland het vertrouwen van investeerders in de strenge emissiedoelstellingen.

Het systeem van uitstootrechten moet de overgang naar groene productie in de Europese Unie versnellen. Doordat het aantal rechten dat in omloop is jaarlijks wordt verminderd, stijgt de prijs. Bedrijven zien die extra kosten niet zitten en kiezen daarom voor investeringen om de productie schoner te maken. Die worden bovendien sneller rendabel, zo is de gedachte.

In de afgelopen zes maanden is de prijs voor de uitstootrechten meer dan verdubbeld. Bedrijven hebben maar een beperkt aantal uitstootrechten en moeten bijkopen als er meer CO2 vrijkomt bij de productie. Het probleem is echter dat ook investeerders de rechten opkopen in de hoop dat ze meer waard worden en met winsten kunnen worden doorverkocht.

EU-lidstaat Polen zei eerder dat de torenhoge prijzen voor de rechten de klimaatdoelstellingen van de EU kunnen doen ontsporen. Het land heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de rol van speculanten in de markt.

Duitsland zegt op zijn beurt dat de stijgende kosten van de vervuilingsrechten het vertrouwen van de investeerders in het systeem van de EU aantonen na de laatste hervorming. EU-landen hebben afgesproken om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Volgens het Duitse ministerie heeft dat investeerders vertrouwen gegeven. Europa's grootste economie verdedigde ook de rol van financiële investeerders in het emissiehandelssysteem van de EU.

Het systeem hanteert geen bodem- of plafondprijs voor de rechten. Wel kan de EU ingrijpen bij onverklaarbare prijswijzigingen. Details over het moment van interventies geeft Brussel niet. Volgens sommige analisten zou de prijs boven de 70 euro per ton moeten stijgen, wil de EU ingrijpen, maar door de langdurige regelgevingsprocedures dreigt dat niet effectief te zijn.

De prijs voor de rechten tikte woensdag een recordniveau van 55,47 euro per ton CO2 aan. Op donderdag zakten de prijzen weer iets terug. EU-commissaris voor Klimaat Frans Timmermans zei vorige week dat de prijzen nog hoger moeten worden om de klimaatdoelstellingen van het landenblok te halen. Volgens hem moet de EU ook niet ingrijpen om de kosten van emissies omlaag te krijgen.

