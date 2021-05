CDA-voorzitter hekelt 'belangenverstrengeling' EU-parlementariër Manders

woensdag 12 mei 2021 , 22:07

Bron: Foto Toine Manders

DEN HAAG (ANP) - CDA-Europarlementariër Toine Manders had zijn eigen schoonzoon als persoonlijk medewerker in dienst. Na kritiek vanuit het partijbestuur, dat van "belangenverstrengeling" spreekt, heeft hij besloten diens contract te beëindigen. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na een bericht van HP/De Tijd.

Dat Manders zijn schoonzoon als betaald medewerker had, is volgens het blad mogelijk in strijd met de integriteitsregels van het Europees Parlement. Die schrijven voor dat parlementsleden geen naaste familieleden als medewerkers mogen aannemen.

"Het is goed dat deze constructie niet wordt voortgezet", vindt CDA-voorzitter Marnix van Rij. "Iedere vorm van belangenverstrengeling moet vermeden worden." Verder wil de partij niet op de kwestie ingaan.

