EU-hof geeft Brussel gelijk in zaak Luxemburgse deal met Engie

woensdag 12 mei 2021 , 11:17

Bron: © European Union, 2016

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Commissie had in 2018 gelijk om de Luxemburgse regering te gelasten 120 miljoen euro aan belastingen van het Franse energiebedrijf Engie te vorderen. Volgens het Gerecht van de Europese Unie heeft Luxemburg de multinational circa tien jaar lang illegale belastingvoordelen gegund.

De Luxemburgse fiscus bevoordeelde volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging) twee dochtermaatschappijen van Engie met belastingafspraken waarmee de belastingdruk op kunstmatige wijze laag gehouden werd. "Met als resultaat dat Engie effectief 0,3 procent vennootschapsbelasting betaalde voor ongeveer een decennium", stelde Vestager in 2018. Volgens haar kwamen de afspraken erop neer dat Engie over 99 procent van de winsten in Luxemburg geen belasting hoefde te betalen. Vestager droeg de Luxemburgse belastingdienst op 120 miljoen euro te innen.

Luxemburg en Engie stapten vanwege het commissiebesluit naar de Europese rechter. Ze eisten nietigverklaring van het besluit. Ze kunnen tegen de uitspraak in beroep bij het EU-hof.

