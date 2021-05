6 tot 8 miljard aan EU-fondsen beschikbaar voor Nederlandse klimaatmaatregelen

woensdag 12 mei 2021 , 8:03

AMSTERDAM (ANP) - Om de klimaatmaatregelen te financieren is voor Nederland in diverse nationale en Europese potjes voldoende geld beschikbaar. Ook als Nederland het eigen klimaatdoel verhoogt, is dat met het geld uit de fondsen binnen handbereik, stelt Greenpeace Nederland, dat het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft een rapport liet opstellen.

Jaarlijks is volgens CE Delft tussen de 6 en bijna 8 miljard euro beschikbaar voor Nederlandse klimaatmaatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om geld uit het Nationale Groeifonds en het coronaherstelfonds van de Europese Unie. Voor dit laatste fonds heeft Nederland als enige EU-lidstaat nog geen voorstel ingediend.

Nederland heeft in de Klimaatwet vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent lager moet zijn vergeleken met 1990. Extra investeringen zijn daarvoor nodig, want met het huidige beleid komt Nederland niet verder dan 34 procent minder CO2-uitstoot. Maar aan geld dus geen gebrek. En het kan zelfs ambitieuzer, vindt Greenpeace.

Als het klimaatdoel wordt verhoogd naar 65 procent, zou dat volgens CE Delft maximaal 9 miljard euro per jaar kosten aan klimaatinvesteringen. Het beschikbare budget uit de diverse fondsen is daarvoor weliswaar niet dekkend, maar kan wel een zeer belangrijke bijdrage leveren, stelt Greenpeace. En het is volgens de milieuorganisatie niet meer dan normaal dat ook bedrijven een deel moeten bijdragen.

"We lopen achter in Nederland en liggen niet op koers om onze klimaatdoelen te halen. Met dit rapport hopen we het toekomstige kabinet wakker te schudden", zegt Dewi Zloch van Greenpeace. "Het enige wat het nieuwe kabinet nog nodig heeft om het klimaatdoel op te hogen, is een gezonde dosis lef. Als we te lang blijven suffen, lopen we het risico om dat geld mis te lopen."

