Zuid-Europese landen openen de deuren voor toeristen

dinsdag 11 mei 2021 , 20:28

Bron: © Rianne van Rossum

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders kunnen weer een vakantie in het buitenland plannen, maar de coronamaatregelen verschillen per bestemming. Een EU-coronapas is er voorlopig nog niet, maar vooral landen in Zuid-Europa staan klaar om toeristen te verwelkomen. De regering geeft vanaf 15 mei aan welke landen vanuit Nederland gezien weer zijn toegestaan.

In Frankrijk gaan op 19 mei de terrasjes weer open, als een van de komende versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook kunnen dan weer alle winkels de deuren openen, maar met een beperkt aantal klanten. De terrasjes van bars, cafés en restaurants mogen maar op halve capaciteit draaien. Vanaf 9 juni zijn gasten ook binnen welkom, maar ook daar met hooguit de helft van de mogelijke klandizie. De beperkingen voor winkels zouden op 30 juni moeten verdwijnen.

Italië heeft op korte termijn een pas klaar voor toeristen die zijn gevaccineerd of negatief zijn getest. Die is geldig voor reizigers van binnen en buiten de EU. Ook andere landen werken aan dergelijke bewijzen.

Hoe Britten worden benaderd in de landen rond de Middellandse Zee kan een voorbeeld zijn voor hoe het er voor andere Europeanen uit gaat zien. Spanje is bijvoorbeeld van plan Britten - van wie er al relatief veel zijn gevaccineerd - vanaf 20 mei geen negatieve test meer te laten overleggen. Daarvoor moeten de Britse coronacijfers wel blijven dalen, maar daar is niet veel twijfel over.

Portugal was de afgelopen dagen ook een geliefde boekingsbestemming voor Britten. Vliegtuigmaatschappijen zetten extra toestellen in naar bijvoorbeeld Lissabon en de Algarve.

Turkije en Griekenland zijn ook langere tijd bezig het land klaar te stomen voor buitenlandse bezoekers. Een deel van de Griekse stranden is zaterdag opengegaan en cafés en restaurants al wat eerder. De Griekse economie is erg afhankelijk van toerisme.

Dat geldt ook voor Turkije. Daar zijn de regels voor toeristen sinds kort soepeler dan voor Turken zelf. Terwijl inwoners aan huis zijn gebonden zijn bezoekers vrijgesteld van een lockdown. Wel moet je bij aankomst een negatieve coronatest tonen.

Vanaf 17 mei kunnen Britse restaurants, cafés en pubs hun klanten weer binnen bedienen. Ook bioscopen, musea en theaters heropenen de deuren en concerten kunnen weer, met een beperkt aantal toeschouwers. De verwachting is dat op 21 juni een einde komt aan de meeste overgebleven coronabeperkingen, zoals de algemene regel om 1 meter afstand te houden.

De Belgische zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland, die ook bij Nederlanders populair zijn, kunnen dit jaar doorgaan. Vanaf 13 augustus mogen, als de coronacijfers het althans toelaten, 5000 tot mogelijk 10.000 deelnemers per festival weer uit hun dak gaan. Al vanaf 9 juni mogen de cafés en restaurants binnen weer open, evenals - vooreerst nog met beperkt publiek - de bioscopen, theaters, fitnesscentra, casino's, bowlings en de kermis.

In Duitsland mag geleidelijk ook iets meer, maar dat is wel van deelstaat tot deelstaat verschillend. Zo wil Berlijn de terrasjes binnenkort weer opengooien. De meeste vrijheid hebben gevaccineerden en mensen die van corona zijn genezen. Zij hoeven zich niet meer aan de avondklok te houden, die op veel plaatsen nog geldt. Maar iedereen blijft gewoon verplicht een mondkapje te dragen.

Terug naar boven