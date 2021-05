Neonazi uit Europees Parlement op weg naar Griekse cel

dinsdag 11 mei 2021 , 17:15

BRUSSEL (ANP) - De extreemrechtse Griekse Europarlementariër Ioannis Lagos wordt door België overgedragen aan Griekenland. Hij moet daar dertien jaar gevangenisstraf uitzitten. Lagos probeerde zijn uitzetting eerst nog te voorkomen, maar geeft de strijd op.

Lagos en tientallen partijgenoten van Gouden Dageraad werden in oktober veroordeeld voor onder meer poging tot moord, verboden wapenbezit en geweld. Het Europees Parlement trok vorige maand de onschendbaarheid voor rechtsvervolging in die hij als Europarlementariër genoot en de Belgische politie rekende hem meteen in. Lagos vroeg de rechter zijn overdracht aan Griekenland te blokkeren, maar kreeg ongelijk en legt zich daarbij neer, meldt persbureau AFP.

Gouden Dageraad werd in de jaren negentig opgericht door antisemiet en Hitler-bewonderaar Nikolaos Michaloliakos. De fel-xenofobe partij was in 2015 nog de twee-na-grootste partij van Griekenland, maar werd in oktober aangemerkt als criminele organisatie en verboden.

