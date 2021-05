EU eist dat AstraZeneca vaccinlevering vóór juli ruim verdubbelt

dinsdag 11 mei 2021 , 13:29

Bron: European Union, 2021 / Adam Berry

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat de rechter AstraZeneca verplicht de Europese Unie vóór juli minstens 120 miljoen coronavaccins te leveren. De teller stond vrijdag nog op 50 miljoen.

De commissie begon dinsdag een tweede rechtszaak tegen de Brits-Zweedse vaccinmaker, die al maanden de afgesproken leveringen niet waarmaakt. De juridische stappen moeten AstraZeneca ertoe aanzetten om alsnog over de brug te komen met de beloofde doses, onderstreept het dagelijks bestuur van de EU. Maar ze kunnen uiteindelijk ook leiden tot een schadevergoeding.

"We willen dat de rechtbank het bedrijf opdraagt om nog eens 90 miljoen doses te leveren, bovenop de 30 miljoen die in het eerste kwartaal al zijn geleverd", zegt een woordvoerder van de commissie. In totaal heeft de commissie namens de lidstaten een contract voor 300 miljoen doses getekend. Brussel hoopt vóór september de resterende 180 miljoen doses van AstraZeneca te ontvangen, heeft de commissie volgens persbureau Reuters in de rechtszaal gezegd.

Terug naar boven