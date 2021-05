EU en VS veroordelen geweld Jeruzalem en Gazastrook

dinsdag 11 mei 2021 , 7:30

Bron: The Council of the European Union

JERUZALEM (ANP/AFP/Belga) - De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten hebben het recente geweld in Jeruzalem en de Gazastrook veroordeeld en eisen dat het geweld ophoudt. "De aanzienlijke stijging van geweld op de Westelijke Jordaanoever, in en nabij de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem moet onmiddellijk stoppen", zei een woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell maandag.

Dagenlange protesten van Palestijnen in Jeruzalem tegen de uitzetting van gezinnen om plaats te maken voor Joodse kolonisten zijn uitgelopen op Palestijnse raketbeschietingen van Israël en Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook.

"Het lanceren van raketten vanuit de Gazastrook op de burgerbevolking in Israël is compleet onaanvaardbaar en leidt tot escalatie. Alle leiders hebben de verantwoordelijkheid om op te treden tegen extremisten", aldus de EU-woordvoerder in een verklaring. "Wij herhalen onze oproep aan beide partijen om zich in te zetten om de situatie te de-escaleren. Verdere burgerslachtoffers moeten worden vermeden."

Ook de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft beide kanten opgeroepen te stoppen met de aanvallen. "Ik ben erg bezorgd over de raketaanvallen", zei hij. "Alle partijen moeten maatregelen nemen voor de-escalatie en om spanningen te verminderen."

De Palestijnse Hamasbeweging, die de Gazastrook controleert, had Israël maandag een ultimatum gesteld. Als het land niet de veiligheidstroepen en kolonisten zou weghalen uit een Arabische wijk in Jeruzalem, zou Hamas in de aanval gaan. Inmiddels heeft de groepering volgens eigen zeggen ruim honderd raketten afgeschoten.

Israël zegt drie leden van de Hamas te hebben gedood. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid kwamen in het noorden van de Gazastrook twintig mensen om het leven, onder wie negen kinderen. Over Israëlische slachtoffers door Palestijnse raketten is nog niets bekend.

Israël vierde maandag ook Jeruzalemdag, een jaarlijkse feestdag waarop wordt stilgestaan bij de verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De autoriteiten hadden om verdere onrust te voorkomen al besloten dat Joodse groepen niet naar de omgeving van de al-Aqsa-moskee op de Tempelberg mochten komen.

