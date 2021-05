Tijd om door te zetten met atoomdeal Iran, vindt bemiddelaar EU

maandag 10 mei 2021 , 19:12

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie hoopt dat de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma nu onafgebroken doorgaan. Er is reden tot optimisme, maar de tijd raakt op, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij ziet tot het einde van de maand kans op slagen.

De EU leidt het overleg in Wenen, dat ervoor moet zorgen dat Iran en de Verenigde Staten zich weer aan de afspraken uit 2015 houden. Iran zou zijn atoomprogramma terugschroeven, in ruil voor verlichting van de economische sancties. Maar Washington zegde de overeenkomst op, waarop Teheran zich er ook niet langer aan hield. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wil het zieltogende atoomakkoord nieuw leven inblazen, maar zowel Iran als de VS eist dat eerst de ander over de brug komt.

Borrell is "optimistisch over wat er gebeurt in Wenen", zei hij na overleg met de buitenlandministers van de EU. Hij constateert "gematigde stappen vooruit", maar "er is nog veel werk te doen".

