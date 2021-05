Europese Commissie bezorgd over EU-burgers in Britse uitzetcentra

maandag 10 mei 2021 , 16:42

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt zich zorgen over de opsluiting van EU-burgers in uitzetcentra in het Verenigd Koninkrijk. Vooral de toestand waarin ze verkeren en de lange duur van de opsluiting zijn "een bron van zorg", zegt de commissie.

Een dertigtal Duitsers, Italianen en andere EU-burgers die het VK wilde terugsturen zijn tot zeven dagen lang vastgehouden aan de Britse grens, berichtte de Europese nieuwssite Politico vorige week. Het zou vooral gaan om jongeren die als au-pair of seizoenarbeider aan de slag willen. Het lijkt maar een klein aantal mensen te betreffen en "geen algemene trend", maar de commissie volgt de zaak toch op de voet, verzekerde een woordvoerder maandag.

Sinds het vertrek van de Britten uit de Europese Unie hebben EU-burgers een werkvisum nodig om in het VK te kunnen werken. Alleen voor mensen die al in het VK woonden maakt Londen een uitzondering. Maar dat hoeven EU-burgers tot juli niet te bewijzen.

