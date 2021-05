Eurobarometer: beter crisismanagement moet één van de prioriteiten Conferentie toekomst EU zijn

maandag 10 mei 2021 , 16:52

DEN HAAG (PDC) - Acht van de tien Europeanen (81%) vindt dat de Conferentie over de toekomst van Europa zich vooral moet buigen over een betere afhandeling van crises zoals de coronapandemie. Het is één van de resultaten van de Eurobarometer over de toekomst van Europa die het Europees Parlement op vrijdag 7 mei publiceerde.

Uit de speciale Eurobarometer bleek verder dat twee derde van de Europeanen (66%) gelooft dat het EU-project een toekomstperspectief biedt aan de Europese jeugd (in Nederland zelfs 71%). Een vergelijkbaar deel van de Europeanen (65%) ziet de EU als een plek van stabiliteit in een instabiele wereld.

In de enquête over de toekomst van Europa werden de respondenten ook bevraagd over het kiessysteem van de voorzitter van de Europese Commissie en de Europese verkiezingen. Meer dan een derde van de ondervraagden is voorstander van het kiezen van de voorzitter van de Europese Commissie door middel van het systeem van Europese lijsttrekkers bij de Europese verkiezingen (42%). Uit het onderzoek blijkt dat er twee keer zoveel respondenten zijn die het stemmen voor transnationale lijsten in verkiezingen voor het Europees Parlement ondersteunen (42%), dan die het idee verwerpen (19%). Dit houdt in dat je ook op een kandidaat uit een ander EU-land kunt stemmen. In Nederland is 43% daarvoor en 25% ertegen.

De Eurobarometer over de toekomst van Europa is een gezamenlijk initiatief van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het Europees Parlement bracht de resultaten twee dagen voor de lancering van de Conferentie over de toekomst van Europa uit.

Bron: Europees Parlement

