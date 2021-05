Zoektocht naar verhalen gewone mensen over Verdrag van Maastricht

maandag 10 mei 2021 , 11:54

MAASTRICHT (ANP) - Twee historici zijn op zoek naar mensen die betrokken waren bij de Eurotop in Maastricht op 9 en 10 december 1991. Die top stond aan de basis van het Verdrag van Maastricht op 7 februari 1992. De historici Joep Leerssen en Bart Stol gaan de komende maanden praten met gewone mensen die rond de top werkten, zoals politieagenten, taxichauffeurs en horecapersoneel. De verhalen die de geschiedenisboeken niet haalden, worden in mei 2022 gepresenteerd bij het 30-jarig jubileum van de Eurotop en het Verdrag van Maastricht..

"Welk​e gastvrouw was stilletjes getuige van stevige voorvergaderingen aan het ontbijt?", vraagt Studio Europa Maastricht, een initiatief van provincie Limburg, Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht. "Wie serveerde de wijn aan president Mitterrand in de hotelbar? En wie werd er ’s nachts op uit gestuurd om een kroketje voor een hongerige bondskanselier Kohl te halen? Dat en meer onderzoekt Studio Europa Maastricht in het ‘oral history’ project Mestreech ’92."

Het gaat om mensen die herinneringen en persoonlijke ervaringen hebben aan de Eurotop en ondertekening van het verdrag. "Uw verhaal mag lang zijn, kort mag ook. Kritisch, anekdotisch, of komisch." Er is een speciale website waarop enkele mensen hun herinneringen al deelden.

"Het handelen van voorname politici is dankzij overheidsarchieven en kranten vaak goed gedocumenteerd, maar dat geldt minder voor de ervaringen en het doen en laten van gewone mensen. Daarom is oral history zo’n dankbaar middel als het gaat om het behoud van deze verhalen", aldus Studio Europa Maastricht.

