BioNTech gaat coronavaccins maken in Singapore

maandag 10 mei 2021 , 8:05

MAINZ (ANP) - Farmaceut BioNTech, een van de producenten van een coronavaccin, wil ook in Singapore de vaccins gaan fabriceren. Daarvoor moet een productiefaciliteit komen die naar verwachting in 2023 in gebruik wordt genomen. Er moeten jaarlijks honderden miljoenen doses geproduceerd gaan worden, maar ook capaciteit komen om snel te kunnen inspelen op mogelijke virusuitbraken in de regio, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.

De productiefaciliteit wordt gebouwd met subsidie van de Singaporese overheid. De farmaceut noemt de groeiende biotech-industrie van Singapore een van de redenen om daar een productielijn op te zetten. BioNTech vermeldde nog niet hoeveel geld het project gaat kosten of hoeveel subsidie het krijgt. Behalve coronavaccins moeten er ook andere medicijnen geproduceerd gaan worden, zoals kankermedicatie en andere medicijnen voor virusinfectieziekten.

BioNTech, dat in Duitsland kankermedicijnen ontwikkelt, was een van de eerste producenten van een vaccin voor het coronavirus voor de Europese Unie en de Verenigde Staten. Voor die productie werkt BioNTech samen met farmaceut Pfizer. In andere markten, zoals Duitsland, Turkije en China, opereert het bedrijf alleen.

Het opzetten van een productielijn voor zogeheten mRNA-vaccins is ingewikkeld en kost veel tijd. Zowel BioNTech als Pfizer hebben de complexiteit van de productie aangedragen als argument om de patenten op het vaccin niet vrij te geven. Die discussie speelt sinds India en Zuid-Afrika daarom hebben gevraagd, zodat ook zij de vaccins kunnen gaan produceren. Beide landen kampen met veel coronabesmettingen en hebben moeite deze in te dammen. De Verenigde Staten lieten vorige week weten het vrijgeven van patenten te steunen.

