Conferentie over de toekomst van Europa afgetrapt: EU-burgers krijgen het woord

zondag 9 mei 2021 , 15:30

BRUSSEL (ANP) - Nederlanders en andere EU-burgers mogen meepraten over hoe de Europese Unie eruit moet gaan zien, hebben de EU-instellingen zondag onderstreept. Ze trapten met veel fanfare de Conferentie over de toekomst van Europa af. Die moet "de stille meerderheid" van de Europeanen aan het woord laten, aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Het Europabrede maatschappelijke debat met een onlineplatform en allerlei brainstorms en vergaderingen, is een plan van de Franse president Emmanuel Macron. Die houdt van grote woorden, grote gebaren en grote stappen in de Europese eenwording, maar dat stuit niet overal op grote geestdrift. Omdat er ook nog een pandemie uitbrak en voorts iedere EU-instelling en -machtsfactor de conferentie naar eigen hand wilde zetten, duurde het ruim twee jaar voor het er eindelijk van kwam.

De conferentie ging van start in Straatsburg, de officiële vestigingsplaats van het Europees Parlement. En dat op Europadag, wanneer de EU-instellingen de feitelijke geboorte in 1950 van het Europees project vieren. Stiekem is het onlineforum van de conferentie al wel bijna drie weken in bedrijf en zijn daar al duizenden dromen, plannen en ideetjes gelanceerd.

Over pakweg een jaar moeten er aanbevelingen op tafel liggen voor waar het met de EU heen moet. Of Brussel bijvoorbeeld meer werk moet maken van gezondheidszorg en de EU moet wapenen tegen een volgende pandemie, zoals Berlijn laatst opperde. Dan gaan de EU-landen kijken of ze er wat in zien om die aanbevelingen over te nemen. Al tonen lidstaten als Nederland zich alvast weinig enthousiast.

Het liep de afgelopen dagen nog bijna mis met de conferentie, toen het parlement en de EU-landen toch weer ruzie kregen over het voortouw en het laatste woord. Die ruzie werd net op tijd bezworen.

Terug naar boven