Schotse nationalisten na winst stap dichter bij onafhankelijkheid

zaterdag 8 mei 2021 , 20:30

EDINBURGH (ANP/RTR) - De Schotse nationalisten (SNP) van premier Nicola Sturgeon hebben een grote zege behaald bij de regionale parlementsverkiezingen. Door de winst is een nieuw referendum over onafhankelijkheid een stap dichterbij gekomen.

Politici in Londen die dat referendum willen voorkomen, zoeken ruzie, dreigde Sturgeon al meteen. Niet met de SNP, maar met de "democratische wensen" van het Schotse volk, aldus de winnares. "En ten tweede zal je er niet in slagen" te winnen, zei ze verder. De Britse premier Boris Johnson heeft al herhaaldelijk gezegd de "roekeloze" raadpleging niet toe te staan. Sturgeon kan dan naar de rechter stappen.

Volgens de Britse omroep BBC blijft Sturgeon nipt verstoken van de absolute meerderheid, waarop ze had gehoopt als duidelijk signaal voor een referendum. Regeringspartij SNP veroverde weliswaar enkele zetels op de conservatieven en Labour, maar niet voldoende. In het parlement kan Sturgeon echter een beroep doen op de partij van de Groenen bij het streven naar een zelfstandig Schotland dat weer deel uitmaakt van de Europese Unie. Tegenstanders van de onafhankelijkheid stellen echter dat de SNP zonder absolute meerderheid geen mandaat van de kiezer heeft gekregen om Schotland uit het Verenigd Koninkrijk (VK) te loodsen.

De SNP wil wel eerst de coronacrisis beteugelen. Het referendum over Schotse afsplitsing van het VK zou dan eind 2023 kunnen zijn, melden Britse media.

Bij het vorige referendum in 2014 stemde 55 procent voor verblijf in het VK, maar dat was voor de brexit. De meeste Schotten waren tegen het Britse vertrek uit de Europese Unie.

