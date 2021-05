Rutte: EU-landen mogelijk pas in augustus klaar voor coronapas

zaterdag 8 mei 2021 , 18:00

© Rianne van Rossum

DEN HAAG/PORTO (ANP) - Sommige EU-landen zijn mogelijk pas in augustus klaar om reizigers toe te laten met de zogenoemde coronapas. Nederland wil er zelf al eind juni of begin juli mee beginnen, maar premier Mark Rutte sluit niet uit dat het in andere lidstaten een stuk langer duurt.

De EU-landen moeten het nog eens worden over de regels voor de QR-code waarmee reizigers straks kunnen aantonen dat ze het coronavirus niet bij zich dragen. Als dat volgens plan lukt, worden die 21 juni van kracht. Maar de lidstaten hebben dan nog zes weken de tijd om ze in te voeren, memoreert Rutte.

Nederland wil na 21 juni "geen tijd verliezen" en mikt op "dagen, maximaal één à twee weken" om zelf van start te gaan, zei Rutte na overleg met de andere EU-leiders. Hij wijst erop dat "heel veel landen er belang bij hebben" om ook zo snel mogelijk te beginnen, bijvoorbeeld de vakantielanden die niet weer een zomer willen zonder wat te verdienen.

Met het coronacertificaat met QR-code kunnen reizigers straks bewijzen dat ze zijn ingeënt, negatief zijn getest of recent een besmetting hebben doorgemaakt en daardoor zijn beschermd. Daardoor moeten landen, met het zomerseizoen voor de deur, weer veilig toeristen en andere reizigers kunnen ontvangen.

Als de 'coronapas' in de EU werkt, betekent dat nog niet dat alle EU-burgers weer overal terechtkunnen. Als een land bijvoorbeeld inent met een vaccin dat andere landen niet erkennen, kunnen die "in het uiterste geval" reizigers uit dat land een quarantaine opleggen, erkent Rutte. Maar hij hoopt dat landen als Hongarije, dat nu bijvoorbeeld Chinese en Russische vaccins gebruikt, en de andere lidstaten de komende tijd meer op één lijn komen. "Maar als je een paar verschillen houdt, is dat ook geen ramp."

Rutte ziet er in ieder geval niets in om in de QR-code bijvoorbeeld ook zichtbaar te maken met welk vaccin de drager is ingeënt. "Privacy is voor ons heel belangrijk."

