EU en India hervatten onderhandelingen handelsverdrag

PORTO/BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en India gaan na jaren weer een poging doen een veelomvattend handelsakkoord te sluiten. Ze zijn de afgelopen tijd naar elkaar toegegroeid, ook door hun beider zorgen over de opkomst van China. Dat moet zijn beslag krijgen in nauwere economische samenwerking, hebben de Indiase president Narendra Modi en de EU-leiders op een videotop afgesproken.

Modi en de EU-leiders zouden de hervatting van de onderhandelingen zaterdag eigenlijk beklinken op een top in Porto. Maar de Indiase president besloot thuis te blijven en in te bellen, omdat zijn land bijna bezwijkt onder een nieuwe golf van coronabesmettingen. De voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden Charles Michel sprak namens de EU zijn medeleven uit met de bevolking en de slachtoffers van Covid-19 in India. "De EU staat klaar om jullie verder te helpen", zei hij.

De EU heeft de afgelopen dagen onder andere beademingsapparatuur en medicijnen gestuurd. Maar Brussel en Delhi moeten nog veel meer samen gaan optrekken in de strijd tegen het virus, vinden ze allebei. Zo willen ze samen de productie van coronavaccins opvoeren. India noemt zich graag de apotheek van de wereld en de EU beroemt zich op de vele tientallen miljoenen vaccins die zij aan de rest van de wereld heeft geleverd.

De EU en India trokken in de coronacrisis niet altijd samen op. Zo was Brussel, dat steeds zegt te strijden tegen 'vaccinnationalisme', er niet over te spreken dat Delhi de export van vaccins aan banden legde. India op zijn beurt dringt er vooralsnog vruchteloos op aan dat de EU het patentrecht van vaccinmakers aan de kant schuift.

De besprekingen over een grote handelsdeal tussen Brussel en Delhi strandden in 2013. India hield naar de zin van de EU te veel vast aan zijn traditioneel wat protectionistische koers. Zo heft India flinke invoertarieven op bijvoorbeeld voedingsmiddelen en auto's. Ook over patentrecht, databescherming en het recht van Indiërs om in Europa te werken waren India en de EU het oneens.

Brussel en Delhi heropenen de onderhandelingen over handel, de bescherming van investeerders tegen onder meer onvoorspelbaar overheidshandelen en over de bescherming van plaatsgebonden productnamen als parmaham en Opperdoezer Ronde. Ze willen India en de EU nauwer met elkaar verweven, bijvoorbeeld door internetverkeer te vergemakkelijken en energienetwerken te verbinden.

Ook gaan ze weer praten over hun omgang met de mensenrechten. Ze willen verder samen investeren in en de veiligheid waarborgen van landen rond de Indische en Grote Oceaan, een regio waar China probeert zijn invloed uit te breiden.

De afspraken drukken niet alleen het belang uit dat de EU aan India hecht, maar "zijn ook een signaal voor China", zei een hoge EU-bron eerder deze week al.

