EU-leiders leggen vandaag sociale agenda tot 2030 vast

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL/PORTO (ANP) - Het moet het hoogtepunt worden van het tijdelijk EU-voorzitterschap van Portugal: een speciale Sociale Top waar de regeringsleiders en staatshoofden de agenda voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie tot 2030 vastleggen. Vrijdag en zaterdag ontvangt de Portugese premier en initiatiefnemer, de sociaaldemocraat António da Costa, de leiders in de havenstad Porto en hoopt hij de bijeenkomst met een ambitieuze sociale Verklaring van Porto te kunnen afsluiten.

Drie leiders hebben zich in elk geval afgemeld: de premier van Malta, wiens vrouw positief op coronabesmetting is getest, en bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte. De twee laatsten blijven thuis vanwege de coronacijfers in hun land. Ze volgen de vergaderingen online. Ook het werkdiner vrijdagavond, waar Covid-19 het hoofdthema is, en Rusland nog even op tafel ligt. Het diner begint tegen acht uur plaatselijke tijd, maar dan is het al tegen negenen in Nederland.

Zaterdag timmeren de leiders de afspraken over de sociale agenda van de komende tien jaar dicht. Wat er in de Portoverklaring staat is al grotendeels in Brussel uitonderhandeld, na zorgvuldig wikken en wegen van elk woord en elke punt. Er is een groot gat tussen de (veelal zuidelijke) lidstaten die meer Brusselse sociale wetgeving willen zoals een Europees minimumloon en landen die hun nationale bevoegdheid op sociaal gebied niet willen afstaan, waaronder Nederland.

Samen met tien andere EU-landen heeft Den Haag zijn positie toegelicht in een document waaruit volgens tevreden ingewijden delen zullen zijn terug te vinden in de verklaring van Porto. De elf, onder andere Oostenrijk, de Scandinavische landen en de Baltische staten, willen vooral actie om te zorgen dat het sociaal economisch niveau in de hele EU op een hoger niveau komt. Herstel van de coronacrisis moet gepaard gaan met nieuwe vaardigheden en nieuwe banen in een steeds meer digitale en duurzame maatschappij, met eerlijke kansen voor elk individu, vinden ze.

Om 13.30 uur (in Nederland) houden de 27 nog een India-top. Ze videobellen met premier Narendra Modi. Ook een extraatje voor de Portugese premier, zoon van een Indiaas-Franse vader.

